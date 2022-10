Case Aler, 400 alloggi vuoti nel Bresciano: dalla Regione un piano straordinario

Diecimila alloggi Aler vuoti in Lombardia, 400 nel Bresciano. Numeri preoccupanti, per l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Alan Rizzi, che ha lanciato una vera e propria campagna da qui alla primavera. L’assessore, ieri in città dove, con il presidente di Aler Brescia Albano Bertoldo e il direttore generale Corrado Della Torre, ha visitato i cantieri di riqualificazione antisismica ed energetica in via Livorno, via Casazza e a Rovato, ha chiesto di «fare tutto il possibile» per recuperare gli alloggi sfitti (e da sistemare) attraverso bandi di valorizzazione o automanutenzione, indicando alcune strategie di intervento. Da un lato il coinvolgimento delle realtà del Terzo settore e dei Comuni attraverso i fondi del piano «Housing First» (qualcosa nel Bresciano è già stato fatto); dall’altro ipotizzando un innalzamento del limite Isee oltre i 16mila euro per la partecipazione a bandi che prevedono la riqualificazione degli immobili da parte degli inquilini.

