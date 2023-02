Carnevale, tutte le feste in maschera e le sfilate a Brescia

Dopo lo stop per la pandemia tornano le feste di Carnevale: una serie di appuntamenti imperdibili sparsi in tutta la provincia. Vediamo alcuni dei principali.

In città

I gruppi musicali Loriband e Sunom che i bala e i ballerini dei gruppi di ballo folk di Brescia e provincia animeranno gli spazi di piazza Rovetta per festeggiare l’ultima domenica di Carnevale. Un’occasione per ascoltare e apprezzare musica e canti della tradizione popolare italiana ed europea, ma anche per provare i semplici e coinvolgenti passi del ballo popolare.

Valsabbia

È una Bagolino «blindata» quella che si appresta a festeggiare il suo Carnevale, quello nella formula più nobile, con l’esibizione dei Balarì. Nessuno vorrà mancare alla messa delle 6.30 di lunedì 20 febbraio in San Giorgio, con la prima danza sul sagrato in onore del prevosto, che anticiperà la prima bevuta di brodo di gallo. Le danze continueranno poi anche martedì.

Franciacorta e Sebino

A Erbusco c’è grande attesa per la sfilata dei carri di martedì, curata dal l’associazione «Arlecchino nel Paese delle Bollicine». Il sodalizio ha in calendario diversi eventi: si parte sabato 18 febbraio alle Porte Franche per un pomeriggio tra artisti di strada, burattini e circo mobile. Domenica 19 al mattino ci sarà la ciclopedalata in salsa fantozziana del «Trofeo della Bersagliera». Alle 15 il concorso per maschere e mascherine all’oratorio del centro storico. Alle 17 l’associazione «Quelli di Erbusco» organizza il primo «Maskeritivo Party» in piazza Vittorio Veneto. Ingresso libero ma a prenotazione (info sulla pagina social Aqde Erbusco). A chiudere martedì, dalle 14, la sfilata dei carri allegorici in via Verdi.

A Rovato la festa sarà domani con piazza Cavour animata da «I magnifici anni Ottanta» e il concorso gratuito per maschere e costumi ispirati alla cultura pop del periodo. Dalle 14 in poi ci sarà musica, animazione, dolci tipici, gonfiabili giganti. A Clusane d’Iseo la grande sfilata si terrà domani a partire dalle 14.30 dal piazzale Refidim.

Bassa

A Montichiari la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati sarà domenica alle 15, accompagnata dalla banda cittadina, e farà due giri del centro: partirà da via Poli per poi raggiungere via Cesare Battisti e proseguire in piazza Treccani e piazza Santa Maria. A Villachiara domenica dalle 14.30 alle 19 in piazza Santa Chiara si festeggia con «Villacarneval».

Garda

Corteo tra le vie del paese sfilata delle maschere in piazza: aorganizza tutto l’oratorio San Martino, dove domenica è fissato il ritrovo alle 14.30. Ala sfilata inizierà alle 14.15, con ritrovo all’oratorio di San Bernardino. Asaranno i colori del mondo e i costumi dei popoli della terra i protagonisti del Carnevale. La manifestazione si svolgerà domani alle 14.30, con la partenza dall’oratorio, la sfilata per le vie del paese e, a seguire, animazione in piazza Battisti con la partecipazione dell’agro-rapper Dellino Farmer. Martedì alle 15.30 i festeggiamenti proseguiranno in oratorio con lo spettacolo del mago Bollicino.

Desenzano cala il bis con un doppio appuntamento: sabato 18 si comincia con gli «Incanti barocchi», mentre domenica 19 toccherà alla famiglia Addams. Sempre nel centro storico, con sfilata, giochi e magia, oggi lo spettacolo comincerà alle 16.30, domani alle 15. A Manerba si celebra il gradito ritorno del Carnevale della Valtenesi, con la 36esima edizione del concorso «Mascherina d’argento». Qui l’appuntamento sarà domenica al palazzetto dello sport di via della Selva a partire dalle 14.30: ci saranno spettacoli di giocoleria, truccabimbi, gonfiabili e merenda per tutti. Grande attesa per la sfilata-concerto di Carnevale in programma a Salò, cui prenderanno parte anche i giovani musicisti della banda salodiana: due ore e mezza intense, dalle 15.30 alle 18, domenica per le vie del paese. E chi volesse farsi due risate, potrà approfittare dello spettacolo in programma sempre domani, ma alle 16.30 nella sala della comunità San Paolo VI di Villa: sul palco ci sarà la compagnia teatrale Palcocomico con lo show «Ridòm en dialèt».

Valtrompia

A Lumezzane la sfilata sarà domenica alle 13.30: si parte dal piazzale del municipio e si arriva al piazzale piscine, dove verso le 15 è previsto uno spettacolo con particolari coreografie. Domenica dalle 13.45 gli oratori di Sarezzo, Zanano e Ponte Zanano organizzano ciascuno la propria sfilata in maschera con i carri allegorici e, martedì alle 15, una festa in maschera nei rispettivi oratori per i più piccoli. Denica dalle 14 alle 17 è festa grande anche a Concesio, in piazza Mercato, con la classica sfilata, truccabimbi e baby dance. A Nave oggi alle 16 all’oratorio di Cortine si tiene un carnival party, mentre domani ci si ritrova alle 14.30 negli oratori delle frazioni per la sfilata, che culminerà per tutti alle 16 in piazza Martiri della libertà.

Valcamonica

A Ponte di Legno si festeggia il Carnevale sulla neve. La prima iniziativa è prevista per lunedì: alle 20.45 appuntamento alla partenza della cabinovia Ponte-Tonale per la fiaccolata dei maestri di sci, con annessa fiaccolata baby dei più piccoli. Martedì andrà in scena anche l’immancabile sfilata per le vie del paese. L’appuntamento è fissato per le 14.30 in piazza XXVII Settembre.

