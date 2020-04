Caposquadra positivo: 29 vigili del fuoco in quarantena

Un caposquadra positivo al Covid-19 e tutti gli altri componenti del turno in quarantena. Risultato: 29 pompieri del comando dei Vigili del Fuoco di Brescia dovranno starsene in casa sino al prossimo 20 aprile e, fino ad allora, uno dei tre turni superstiti deve fare il doppio dei turni.

Che il coronavirus si sia diffuso tra gli spazi della caserma di via Scuole è notizia del 14 aprile: a diffonderla le rappresentanze sindacali che hanno scritto al direttore regionale del Corpo, al comandante provinciale e al prefetto. Il caposquadra di cui sopra il 6 aprile scorso scopre che la moglie, infermiera, è positiva. Così contatta il medico. Vive in Veneto il che gli consente di accedere al tampone. I test dà esito positivo e nel giro di poche ore si ritrova in ospedale. Non ha bisogno di terapia intensiva, fortunatamente, ma non riesce a scrollarsi di dosso una febbre altalenante ma in moto perpetuo.

Per approfondire Il comunicato

La notizia del suo contagio ci mette il tempo di una telefonata ad arrivare in via Scuole. In quarantena ci finiscono i 23 vigili del fuoco che avevano lavorato con lui il 4 aprile, altri 5 usciti al suo fianco la settimana precedente ed un collega di un altro turno con il quale si era incrociato al passaggio di consegne.

«Chiediamo - sottolineano i sindacati, - che il personale entrato in contatto con il collega contagiato sia sottoposto a tampone per accertare o escludere l’eventuale positività; ma anche una campagna di test sierologici per la totalità del personale del Comando. Lo chiediamo sia a beneficio della stessa operatività del Comando, da tempo alle prese con croniche carenze di organico, ma anche a tutela dell’utenza, perché sia oggetto di un soccorso in totale sicurezza».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it