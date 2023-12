Capodanno in centro, niente fuochi d'artificio né bottiglie di vetro

Dalle 19 di domenica 31 dicembre fino alle 4 di lunedì 1 gennaio nella zona di piazza Loggia e vie limitrofe e del Castello, e delle strade di accesso, dove si terranno le principali manifestazione pubbliche, è in vigore, oltre al divieto di vendita di bevande in vetro e in lattina anche quello di introdurre, e quindi utilizzare, materiale pirotecnico. In una nota il Comune spiega che «anche alla luce di sentenze del Tar Lombardia che avversano il divieto (...) sull’intero territorio comunale, l’Amministrazione ha ritenuto di non emanare un’ordinanza specifica, ma di esprimere una forte raccomandazione all’uso responsabile, e il più possibile contenuto, di materiale pirotecnico su tutta l’area della città».

I consigli

Nelle stesse ore gli artificieri della Polizia di Stato hanno diffuso una serie di consigli «perché l’arrivo del nuovo anno sia un momento di festa e di gioia per tutti». In particolare si ricorda di acquistare fuochi o petardi solo da rivenditori autorizzati, di leggere attentamente le istruzioni, di accenderli solo in condizioni di piena visibilità e sicurezza e comunque mai in presenza di vento e di non lasciare mai il materiale pirotecnico incustodito. Nel caso di un malfunzionamento non provare a riaccendere, neppure a distanza di ore, ma di segnalarne la presenza al 112.

«Un occhio di riguardo - prosegue la Questura - per gli animali domestici, sensibili a luci e rumori. Evitare di lasciarli soli, all’aperto e controllare che non abbiano vie di fuga».

