Bresciano 21enne: «Ho preso il Covid nei locali della Sardegna»

In pista, tra un gin tonic e un Moscow mule, ha incrociato vip e presunti tali, starlette, e calciatori. Gli stessi giocatori che ora non possono iniziare la stagione perché risultati positivi al Covid dopo aver vissuto le notti della movida in Sardegna.

«I locali hanno fatto i soldi come ogni estate. Non c'erano regole, nessuna mascherina e nessun distanziamento sociale. Noi giovani abbiamo le nostre colpe, ma i gestori? Possiamo dire che si sono fatti gli affaracci e gli interessi loro come se il coronavirus non circolasse?». Sfogo dalla camera di casa di un bresciano, tornato nei giorni scorsi in città dalla Costa Smeralda. Anche lui con tampone positivo, come molti altri giovani della provincia.

Ha 21 anni e sta bene, non ha sintomi, ma...

