Brescia Underground: dieci anni negli abissi della città

Il regalo di Natale? Sotto l’albero. Anzi, l’albero sotto terra. Già, perché loro sono fatti così e il mondo amano guardarlo dal basso verso l’alto. Dal cuore profondo della Leonessa, ecco il grande ritorno del «pezzo forte» del repertorio di Brescia Underground, il gruppo di esploratori degli abissi che dopo un anno di stand by per rendere ancora più emozionante l’esperienza tornano ad accompagnare i bresciani e i turisti per le vie d’acqua sotterranee del centro storico: dal Serraglio, a ridosso di corso Palestro, sino al Carmine.

Proprio le feste di fine anno regalano la ripresa delle escursioni lungo il corso di Bova e Celato. E i Bucs (l’acronimo con cui si identificano), carichi di spirito goliardico, hanno voluto salutare l’evento con una foto acconcia...

