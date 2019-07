Brescia, sul cellulare i passaggi dei bus in tempo reale

Conoscere in tempo reale tutte le informazioni sul transito degli autobus non solo leggendo le paline elettroniche delle fermate, ma consultando il proprio smartphone attraverso Bresciapp!, l’applicazione di Brescia Mobilità per i cellulari, magari stando comodamente seduti a casa.

Da settembre sarà possibile grazie al nuovo Avm, il sistema di telerilevazione dei bus che permetterà di viaggiare sempre informati sulla situazione del trasporto pubblico locale.

Il nuovo sistema, voluto da Brescia Trasporti e costato 1 milione e 350mila euro (375mila dei quali stanziati da Regione Lombardia), sarà installato nel corso dell’estate sulla maggior parte dei bus cittadini, circa 160, per diventare operativo a partire da lunedì 16 settembre, alla riapertura delle scuole e dopo un periodo di prova nei mesi di luglio e agosto.

Una parte dell’investimento, circa 400mila euro servirà per sostituire le paline elettroniche delle fermate, cosa che avverrà tra il 2019 e il 2020. Durante il periodo estivo le vecchie paline saranno spente per consentire l’adeguamento definitivo del nuovo sistema.

