Brescia sarà tra le città più calde d'Italia anche nei prossimi giorni

Il forte caldo di questi giorni al centro-nord non accenna a diminuire nemmeno nei prossimi giorni. Brescia resta tra le città più bollenti d’Italia con temperature percepite fino a 40° secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Complessivamente per ilMeteo.it questo periodo di grande caldo africano durerà 13-15 giorni. L’impatto si è sentito anche in alta quota, con lo zero termico confermato anche a 5.283 metri, circa 300 metri oltre il precedente primato in Italia.

Con Brescia sono 16 le città che si aggiudicano anche domani il bollino rosso del ministero, che indica il massimo rischio per la salute di tutta la popolazione. Secondo le previsioni al centro-nord ci saranno temperature molto elevate e clima asciutto fino a domenica, mentre al sud sono possibili alcuni temporali a causa di un'area depressionaria tra Sicilia e Libia, che manterranno le temperature decisamente più basse che al Centro-Nord. Tra i 27 centri urbani considerati dal ministero della Salute, domani saranno da bollino rosso Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina Milano Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.

Negli ultimi anni le ondate di caldo sono diventate sempre più intense e tenaci, tanto da raggiungere la pianura padana anche in periodi insoliti. Basti pensare ai +33,3°C misurati a Ghedi nel pomeriggio del 6 settembre 2008. Fra le anomalie più marcate, non si può dimenticare quella del 2012, quando il mese di agosto si concluse con temperature eccezionali in tutto il Nord Italia. Ecco alcune massime rilevate in provincia di Brescia undici anni fa, nel bollente pomeriggio del 22 agosto: Cazzago San Martino +37,9°C, Chiesanuova +37,7°C, Darfo Boario Terme +37,2°C, Bagnolo Mella +36,6°C, Mompiano +36,1°C. Valori da record, misurati in un periodo dell’anno che di solito dovrebbe portare con sé i primi, chiari segnali del declino estivo. In questi giorni sono previsti picchi paragonabili a quelli del 2012 ed anche le minime saranno elevatissime, tanto da mettere in discussione i record storici.

