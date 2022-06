Brescia Green e il manifesto #moNOuso per la riduzione dei prodotti usa e getta

Arriva in città il manifesto #moNOuso per la riduzione dei prodotti monouso e la diffusione dei modelli del riuso. A presentarlo, su invito di Brescia Green, è stato sabato Paolo Azzurro, responsabile Anci Emilia-Romagna per l’Economia Circolare. Cinque i principi sui quali il manifesto si fonda: il problema non è la plastica, ma il monouso; la differenziata non basta; accompagnare la prevenzione; favorire il riuso; testimoniare il cambiamento.

La consigliera comunale Angelamaria Paparazzo porterà la mozione in Loggia, supportata da una raccolta firme, con la sottoscrizione aperta fino a luglio, per un percorso partecipativo che Brescia Green vuole attuare per questa e altre inziative. «Immagino un iter che in Consiglio comunale può essere rapido e condiviso anche da chi non è maggioranza - ha detto Roberto Cammarata, che il Consiglio comunale lo presiede -. Questa mozione si inserisce in altre iniziative passate, come quelle sul Plastic free e sull’emergenza climatica».

Tra i presenti alla conferenza, il capogruppo in Loggia del Movimento 5Stelle, Guido Ghidini e l’assessore all’Agricoltura e sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi. «Siamo molto preoccupati dei livelli di produzione pro-capite dei rifiuti, Brescia è passata dal 34% al 72% di raccolta differenziata, ma l’Europa ci impone di arrivare al 50% di riciclo di tutti i rifiuti prodotti - ha detto Gianluigi Fondra di Brescia Green -. Dobbiamo cambiare stili di vita, utilizzare materiale riutilizzabile ed evitare quelle che sono considerate comodità che però ricadono sulle tasche e sulla salute di tutta la società. Dalle mense scolastiche alle Rsa, vogliamo che la discussione sui prodotti monouso arrivi in tutte le realtà dove l’utilizzo appare scontato, ma non lo deve essere».

