Brescia capitale dei Longobardi: il sito farà scuola a Pompei

Brescia sarà capitale dei Longobardi per i prossimi due anni. Ieri a Roma il vicesindaco Laura Castelletti ha assunto la presidenza dell’ente di gestione del sito Unesco «I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)», che comprende anche Cividale del Friuli, Castelseprio, Campello sul Clitunno, Spoleto, Benevento e Monte Sant’Angelo.

Una carica, questa, che stabilirà a Brescia il coordinamento delle attività svolte nei sette luoghi che compongono il sito, iscritto nel Patrimonio Mondiale nel 2011. E le attività messe in campo dal «circuito» dei Longobardi in questi anni sono un fiore all’occhiello italiano.

Uno in particolare, incentrato sul turismo scolastico, sta facendo scuola in Italia. Al punto che a novembre il sito salirà in cattedra a Pompei per spiegare come è stato in grado di mettere in movimento oltre 4mila studenti in poco più di un anno, tutti nel segno dei Longobardi.

