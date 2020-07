Brescia-Bergamo 2023, Fontana: «C'è il sostegno della Regione»

Bergamo e Brescia hanno tutto il supporto della Lombardia perché sia confermata la, scelta di nominarle capitali italiane della cultura per il 2023 senza bando, come prevede un emendamento al Dl Rilancio, approvato in commissione Bilancio alla Camera.

«La Regione - ha assicurato il governatore, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione della nuova copertura delle gradinate dell'- sosterrà con la massima determinazione la scelta di Brescia e Bergamo a capitali della cultura 2023. Queste due città lo meritano.per Bergamo, per Brescia e per tutta la Lombardia. Speriamo di riuscire a conquistare questo importante risultato».

