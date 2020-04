Boccia a Del Bono: «In arrivo 20 medici nel Bresciano»

In principio furono gli albanesi. Poi sono arrivati i polacchi. Ora tocca ai medici italiani arruolati dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. Venti operatori sanitari - medici e infermieri - sono infatti in arrivo a Brescia a partire da domani. Medici chiamati ad aiutare gli operatori in trincea da oltre un mese, fiaccati da settimane in corsia, logorati da orari massacranti e decimati dalla diffusione del Covid-19 anche tra i reparti.

L’annuncio arriva dal sindaco Emilio Del Bono che parla di «una buona notizia», viene confermata dall’entourage del ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ma viene accolta con stuporea dalla Regione che - pare - sia ancora all’oscuro di tutto. I venti sarebbero parte del contingente per la Lombardia, atteso per domani: una novantina di medici, parte della task force di volontari voluta dal Governo. Entro domenica poi dovrebbe arrivare altro personale infermieristico, ma sui numeri non si sa ancora nulla.

L'annuncio del sindaco Emilio Del Bono

