Bici, moto, auto, bus, metro: qual è il mezzo più veloce da Gussago a Brescia

Quale è il mezzo più veloce per raggiungere Brescia? Possibile che la bici possa battere un’automobile? Possibile – sì - e comprovato dall'esito del Trofeo Tartaruga, competizione ideata da Legambiente Brescia nell’ambito della Settimana Europea della mobilità.

La partenza da Gussago stamattina alle 10. Nove chilometri circa - sulla carta -, 8 concorrenti. Il traguardo è stato fissato in Piazza Loggia a Brescia. Gli sfidanti potevano coprire il tratto compreso tra il centro gussaghese e quello della città - fino alla Loggia - con moto, bici, auto più metropolitana, auto più Bici mia, auto più percorso a piedi, naturalmente nel rispetto di ogni regola stradale.

Vince la bici da corsa che ha percorso la distanza in 23 minuti, raggiungendo la Fantasina e seguendo la ciclabile di via Volturno per planare silenziosamente sul cuore di Brescia. Secondo posto per la motocicletta che in 25 minuti ha percorso ponte Crotte, via Veneto e via san Faustino. Medaglia di bronzo parimerito per bici elettrica e bici classica (27 minuti). Quarto posto per bus+metro. Quinto posto per auto più Bicimia. Chiude, con 57 minuti, il binomio l’auto più camminata.

«Gussago sembra dall'altra parte del mondo - dice Danilo Scaramella, presidente di Legambiente Brescia -. In realtà la distanza è breve e può essere coperta anche in bicicletta. Ogni giorno la città è raggiunta da circa 300mila auto. L'obiettivo è ridurre questo flusso enorme, inducendo i cittadini a usare mezzi alternativi».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it