Balotta: «I nostri no sono lungimiranti La tutela dell’ambiente è equità sociale»

Oggi è presidente dell’Osservatorio nazionale sui trasporti e le infrastrutture, ma Dario Balotta ha alle spalle un lungo cursus honorum sia come attivista, sia come parte attiva nell’associazionismo: è stato segretario della Cisl trasporti della Lombardia e responsabile regionale della mobilità per Legambiente e ha fatto il giro del mondo in treno, da pendolare. In queste elezioni Politiche è candidato come capolista al Senato nella lista Si-Verdi.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it