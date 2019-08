Auto inquinante? Niente rottamazione se aderisci a MoVe-In

Una scatola nera per circolare dal 1 ottobre con la propria vecchia auto Euro 0 benzina o Euro 0,1,2 e 3 Diesel fino alla soglia massima di 9mila chilometri l’anno in deroga a tutte le limitazioni antismog previste in pianura Padana. È la proposta più forte quella avanzata dalla Regione Lombardia al tavolo dell’aria per chi aderisce al progetto MoVe-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti) in grado di coinvolgere potenzialmente 1,3 milioni di auto nella nostra Regione. Nello stesso tempo nel pacchetto incentivi vengono inseriti 26,5 milioni di euro per la rottamazione, 18 dei quali riservati ai privati.

Per molti cittadini, pensiamo agli anziani o ai disoccupati che non possono permettersi economicamente di comprare un’auto nuova meno inquinante anche usufruendo dell’incentivo, si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno. La Regione Lombardia ha presentato questa nuova campagna ieri mattina, spiegando che i cittadini che utilizzano poco il mezzo sebbene sia un mezzo inquinante non sono costretti a comprarsi un’auto nuova aderendo alla campagna sperimentale di monitoraggio dei veicoli inquinanti e potranno circolare con la propria vecchia vettura dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30 in deroga alle limitazioni senza rischiare una costosa multa o addirittura il sequestro del veicolo.

Un tipo di scatola nera. Un piccolo dispositivo per monitorare i chilometri - © www.giornaledibrescia.it

Ma c’è di più. I chilometri reali percorsi dal veicolo e monitorati dalla scatola nera vengono progressivamente scalati dalla soglia a disposizione e sono registrati sulla piattaforma telematica dedicata. Verranno quindi «premiati» con chilometri aggiuntivi dai 9000 a scalare in caso di percorrenza su strade extraurbane, viaggio in autostrada a velocità compresa fra i 70 e i 110 orari, stile di guida ecologico su strade urbane. Il servizio è erogato dai fornitori dei servizi telematici (Tsp) accreditati al progetto «MoVe In» selezionabili dalla web application dedicata al progetto disponibile e attiva dal 1 ottobre 2019.

«MoVe-In» andrà installata presso i centri autorizzati consultabili sul sito dedicato. Il costo è pari a 50 euro il primo anno (30 euro per l’installazione e 20 euro per la fornitura del servizio) e a 20 euro ogni rinnovo. Per informazioni rivolgersi al numero verde della Regione Lombardia 800.318.318. La proposta della Regione tuttavia non soddisfa per niente Legambiente: «Ancora una volta assistiamo alla liberalizzazione delle emissioni - dichiara Barbara Meggetto, presidente regionale del sodalizio ambientalista - speravamo che dal Tavolo Aria di Regione Lombardia sarebbero state presentate misure strutturali per aiutare i Comuni e il territorio a contenere le emissioni. Così non è stato. Ci chiediamo se, di fronte ad peggioramento dei dati relativi ai livello di smog nel 2018 e al superamento della soglia di emergenza ozono in questi ultimi mesi, davvero questi fossero i provvedimenti più utili».

