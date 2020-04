Atterrati in Lombardia gli infermieri destinati anche a Brescia

Sedici infermieri a sostegno degli ospedali bresciani alle prese con l'emergenza coronavirus. Tanti sono quelli destinati alla nostra provincia degli 88 atterrati nel primo pomeriggio a Orio al Serio con un volo speciale dell'Aeronautica Militare.

Si tratta di infermieri reclutati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e giunti da svariate regioni d'Italia. Ad accompagnare il contingente di personale sanitario il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che proprio la scorsa settimana aveva annunciato l'arrivo degli infermieri al sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. Sono complessivamente 44 quelli che presteranno servizio in vari territori della Lombardia, e proprio per accogliere questi ultimi era all'aeroporto orobico il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

A Orio anche il primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori: 14 gli infermieri destinati al maggiore ospedale della città e a quello da campo allestito dall'Ana. I restanti 44 infermieri sono invece ripartiti tra Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, e Provincia di Trento.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it