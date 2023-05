Apre l'«Isola delle rose», la pasticceria e focacceria di Blanco

Musica sì, ma non solo: sebbene abbia solo 20 anni, il mondo di Blanco comincia a espandersi oltre le esibizioni al microfono. Così, tenendo fede a quanto annunciato nel recente passato, il cantante di Calvagese della Riviera è pronto a diventare imprenditore: sabato 6 maggio a Brescia apre insieme al alcuni amici-soci la sua «Isola delle rose», ovvero «un’isola felice dove nascono bontà», come si legge sulla pagina Instagram.

Nel concreto, si tratta di un negozio di pasticceria e focacceria (anche senza glutine e lattosio) che, al civico 9 di viale Italia, si avvale nelle preparazioni dell’esperienza di Patrizia Fabbriconi quale specialista in Scienza dell’alimentazione. Il negozio trae ovvia ispirazione dell’omonimo singolo portato – con le relative polemiche – sul palco di Sanremo dall’artista e in grado di collezionare quasi 30milioni di ascolti digitali dal 26 gennaio. Non a caso la locandina dell’inaugurazione diffusa ieri da Blanchito ne ricalca il font del videoclip, stampato peraltro sulle confezioni in vetrina dell’esercizio commerciale. Non bastasse, le box in questione possono essere ulteriormente abbellite: quelle preparate ad hoc per l’imminente Festa della mamma potranno infatti essere impreziosite sabato dall’autografo dello stesso cantautore gardesano, presente in loco dalle 16 alle 18.

Badando invece all’ambito che più gli si addice, ossia quello discografico, il giovane performer martedì ha conquistato l’ennesimo riconoscimento: dopo il settimo Disco di platino per «Brividi», il suo secondo album «Innamorato» – uscito il 13 aprile e con 60 milioni di streaming in totale - è stato già certificato Disco d’Oro dalla Fimi (federazione industriale musica italiana). Al contempo vola in radio «Un briciolo di allegria»: il duetto con Mina è infatti il più trasmesso nell’ultima settimana, come attestato dalla classifica stilata da EarOne. Ottime notizie, queste, in vista dei concerti negli stadi «Olimpico» e «San Siro» del 4 e 20 luglio prossimi

