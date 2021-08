Anche a Brescia il caldo ha le ore contate: temporali in arrivo

Potrebbe avere le ore contate il fronte di aria calda che in questi giorni ha percorso la Pianura padana e la nostra provincia in particolare. Dopo il caldo di sabato con punte in città registrate di 37° C, da domani si spera in un primo segnale di cambiamento che dovrebbe avvenire secondo le previsioni già da questa notte, quando sulle Alpi giungerà la coda di un fronte nord atlantico, responsabile di rovesci o temporali sulle Alpi centro-occidentali.

Dovremmo così avere un’importante tregua della calura già da domani, quando il fronte più fresco dell’Europa comincerà ad erodere il bordo superiore dell’anticiclone africano, innescando rovesci e temporali annunciati dagli esperti come a tratti di forte intensità. Dalle Alpi i temporali potrebbero estendersi alla Pianura padana tra pomeriggio e sera, specie nei settori centro-orientali, ma limitatamente a quelli a nord del Po. Il fronte - confermano gli esperti - sarà sospinto da correnti più fresche che si riverseranno sulle regioni settentrionali, dando luogo ad un primo calo delle temperature, soprattutto su Alpi e alta Pianura Padana.

Nulla di fatto invece sul resto d’Italia, con il tempo che si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato e le temperature elevate, sugli stessi valori di oggi, a tratti ancora intorno ai 40°C su alcune zone interne di Puglia e Sardegna. Dopo i primi giorni della settimana il fronte dovrebbe estendersi e i temporali ad esso associati si spingeranno verso sud fino a coinvolgere (martedì) la bassa Val Padana e il Centro Italia, specie lungo il versante adriatico tra Marche e Abruzzo. Mercoledì rovesci e temporali anche sul Sud. Il miglioramento per tutti da mercoledì.

