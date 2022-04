Ambulatori aperti fino a tardi: come si riorganizza il personale

A pochi giorni dalla notizia dell'apertura degli ambulatori fino a tarda sera e anche nei pomeriggio dei giorni festivi, si torna a parlare di sanità. In particolare, si torna a parlare dell'organizzazione interna agli ambulatori e ai turni che dovrà osservare il personale con questo prolungamento dell'orario di lavoro.

Il problema dei medici, dei tecnici di radiologia, degli infermieri e anche degli amministrativi necessari per garantire l’apertura serale e nei festivi degli ambulatori non è di facile soluzione. In questi giorni gli ospedali pubblici stanno riorganizzando i turni per cercare di inserire il personale necessario a dare le risposte certamente gradite alla popolazione e stabilite dalla Regione. L’orario di lavoro allungato verrà pagato come straordinario ed è probabile, almeno questo rassicurano dalle direzioni ospedaliere, che nessuno verrà obbligato a lavorare fino a tardi.

La coperta continua ad essere corta ed anche la stabilizzazione dei medici precari annunciata oggi da Regione Lombardia non aggiunge forza lavoro nei vari settori della sanità.

Non ci resta che attendere qualche giorno, per verificare se le promesse vengono mantenute. E, soprattutto, per chiedere a chi lavorerà una sera la settimana fino a mezzanotte e due mezze giornate (il sabato pomeriggio e la domenica, o mattino o pomeriggio) se questa è una strada percorribile per cercare di recuperare le migliaia di prestazioni sospese durante la Covid e di accorciare le liste d’attesa.

