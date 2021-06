Altre due Porsche 911 sono state rubate durante la Mille Miglia

Altre due Porsche 911 sono state rubate a Brescia nei giorni della 1000 Miglia. Dopo il colpo messo a segno mercoledì scorso nel parcheggio di piazza Vittoria, sabato pomeriggio sono spariti altri due bolidi parcheggiati per strada lungo via Turati e via Boifava.

Una delle due auto non passa certo inosservata: si tratta, come detto, di una Porsche 911 con targa olandese, di color verde menta.

Il proprietario, in città per assistere alla corsa della Freccia Rossa, ha lanciato l'allarme su Instagram e sui social si sono moltiplicati gli appelli e le richieste di aiuto.

Secondo quanto ha ricostruito, il furto sarebbe stato messo a segno tra le 14 e le 18.50 di sabato pomeriggio. In particolare, tra le 15.30 e le 15.45 l'auto sarebbe stata notata mentre percorreva via Turati, in città: alla guida, secondo quanto riportato da un testimone, un giovane uomo con barba e maglietta nera.

Un'altra segnalazione posizionava la Porsche 911 poco dopo le 16 di sabato pomeriggio in località Castello, lungo la strada che collega la frazione San Gallo di Botticino a Serle.

Per segnalare avvistamenti è possibile contattare il proprietario all'indirizzo mail [email protected], al numero +31615693992 o sul profilo Instagram rikard964.

Di più: sempre nel pomeriggio di sabato, giorno di arrivo della 1000 Miglia, sarebbe stata rubata in centro centro città un'altra Porsche 911, di color amaranto e di proprietà di una famiglia austriaca. Anche in questo caso la segnalazione, con relativa richiesta di aiuto, è rimbalzata nel mondo social degli appassionati di auto.

Tre dunque le Porsche 911 sparite in pochi giorni, nella settimana della 1000 Miglia, dal centro di Brescia: in azione sembra esserci una banda specializzata, che ha come obiettivo un modello specifico particolarmente apprezzato dai collezionisti risalente agli anni Ottanta. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri.

