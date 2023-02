Alpini, da Brescia in seimila a Udine per l’adunata nazionale

Mancano ancora alcuni mesi, ma gli alpini sono già in clima adunata. Quella nazionale, che si svolgerà a Udine dall’11 al 14 maggio e che coinvolgerà anche seimila penne nere bresciane. Il conto alla rovescia è già iniziato e ieri nella città friulana è stato firmato l’atto di costituzione del comitato d’onore: ha il compito di mantenere i rapporti istituzionali, indicare e autorizzare le iniziative e le attività preparatorie della grande manifestazione. Il documento è stato siglato da Sebastiano Favero, presidente dell’Ana; Massimo Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia; Pietro Fontanini, sindaco di Udine; Ignazio Gamba, comandante delle truppe alpine dell’Esercito.

Sicurezza

«Stiamo collaborando con le forze dell’ordine e con la prefettura per allestire, con il massimo impegno da parte nostra, tutto quello che è necessario affinché la manifestazione si possa svolgere in perfetta sicurezza», rimarca Favero. «L’auspicio - prosegue - è che ci sia una partecipazione notevole: l’aspettativa è grande in questo territorio dal profondo animo alpino. E chiaro che noi siamo abituati a controllare tutte le manifestazioni e gli avvenimenti, ma in questo caso abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di essere presenti in tutti quei momenti più liberi, che possono non essere del tutto presidiati, dando così garanzia. Saremo ovviamente anche noi di supporto e speriamo dunque che tutto vada per il meglio».

Numeri imponenti

La macchina organizzativa è decisamente imponente: può contare, oltre che sulle 30 persone della sezione di Udine, su altre 3.000 persone. D’altronde sono attese più di 500mila presenze. «L’adunata - aggiunge Fedriga - sarà certamente un momento di festa, di incontro e di grande visibilità per il territorio, ma anche di trasmissione di valori, quelli rappresentati dalle penne nere: spirito di sacrificio, disponibilità per gli altri, senso di comunità. Si tratta di valori fondamentali per il modello sociale che vogliamo costruire».

Anticipazioni

Il programma ufficiale dell’adunata sarà reso noto solo tra qualche settimana, ma sono già stati messi alcuni punti fermi. Giovedì 11 maggio a Gemona si svolgerà la commemorazione degli alpini deceduti durante il terremoto del 1976. Venerdì 12 ci si sposterà a Udine per la deposizione della corona ai Caduti al tempio ossario e al cippo della Divisione Julia, per l’inaugurazione della Cittadella degli Alpini e per la sfilata della bandiera di guerra. L’indomani si terrà, tra l’altro, lo spettacolare lancio dei paracadutisti. Ma il clou sarà domenica 14 maggio con la grande sfilata che inizierà alle 9.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it