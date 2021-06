Allarme smog: l’aria di Brescia è tra le peggiori di tutta Europa

La qualità dell’aria di Brescia è tra le peggiori d’Europa, la seconda peggiore in Lombardia, dopo Cremona, la terza in Italia. In mezzo alle città lombarde si inserisce, infatti, Vicenza.

Il Guardian. A diffondere per primo ieri mattina lo studio dell’Agenzia europea è stato il sito web del quotidiano The Guardian, che ha pubblicato la foto della piazza di Cremona e ricordato come il problema industriale e la morfologia del territorio siano tra le principali cause del grave inquinamento della pianura Padana, Brescia compresa.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it