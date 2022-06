Allarme siccità in Lombardia: il piano per evitare il razionamento a luglio

Adesso siamo veramente (e letteralmente) quasi a secco. Nell’estate che ancora non è iniziata, la crisi dei rubinetti chiamata siccità inizia a diventare tangibile e a tradursi in allarme.

Il razionamento dell’acqua su larga scala ancora non è iniziato, ma è un’opzione che - se la danza della pioggia non sortirà effetti nel breve periodo - inizia a spuntare all’orizzonte e a mettere sull’attenti amministratori, gestori e consorzi di bacino. Insieme, ieri, si sono riuniti per correre ai ripari: la gran parte delle riserve d’acqua custodite dai nostri fiumi e laghi è prosciugata da temperature da capogiro, effetto concreto della crisi climatica.

