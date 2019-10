Alla Coop la spesa diventa dono

Un carrello della spesa solidale in favore delle persone in difficoltà e di chi non può permettersi nemmeno di acquistare generi di prima necessità. È in programma nella giornata di oggi, nei negozi Coop Lombardia, la quarta edizione di «Dona la Spesa». In particolare saranno coinvolte in città l’Ipercoop Brescia Flaminia e le Coop di via Mantova e di via Veneto.

Partecipar a questa bella iniziativa e è semplicissimo. Ai clienti dei supermercati aderenti basterà acquistare prodotti alimentari, oppure prodotti per l’igiene personale, e consegnarli ai volontari delle Onlus che saranno presenti in ciascun punto vendita. I prodotti raccolti nel corso della giornata verranno distribuiti su tutto il territorio lombardo, dando vita ad una solidarietà a km zero che da sempre contraddistingue l’impegno della cooperativa, anche nel progetto Buon Fine.

«Nell’appuntamento di maggio - spiegano da Coop Lombardia - con la nostra iniziativa "Dona la spesa" abbiamo raccolto, fra tutti i punti vendita coivolti, 54.071 Kg di prodotti, per un totale di 108.142 pasti donati. Questo è stato possibile grazie al prezioso supporto dei volontari e alla generosità di soci e clienti». L’obiettivo della giornata di domani è quello di incrementare la raccolta di solidarietà.

