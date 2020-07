Al via il numero unico regionale per la guardia medica

Da questo lunedì sarà attivo anche sul territorio di Ats Brescia il Numero Unico regionale 116117 per contattare il medico di continuità assistenziale. Un numero gratuito che devono comporre tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, di prestazioni o di chiedere consigli sanitari non urgenti al medico di continuità assistenziale (ex Guardia medica). Il numero, gratuito, sostituisce i circa 100 numeri verdi che erano attivi nelle diverse aree e Ats della Lombardia e sarà attivo in tutto il territorio regionale dalle 20 alle 8 e tutti i festivi e prefestivi 24 ore su 24.

Al numero risponderà un operatore, senza segreterie registrate e automatiche, che smisterà le richieste, in base alle necessità, metterà il cittadino in contatto diretto con il medico di turno nella zona di residenza dell’assistito. Un servizio che sarà utile anche a turisti e stranieri e che prevede infatti una traduzione in diverse lingue in tempo reale. La nuova organizzazione farà risparmiare un milione l’anno alla sanità regionale.

