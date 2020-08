A Brescia un evento TED per «Re-Agire» creativamente

Condividere idee. Provare a migliorare il mondo con le parole, pronunciate dinanzi ad un pubblico. Sono i concetti alla base delle celebri conferenze TED (sigillo di prestigio della ricca «enciclopedia» del sapere, di respiro internazionale, consultabile sul sito www.ted.com), che assumono un particolare valore taumaturgico oggi, mentre ci rialziamo dall’emergenza Covid, curandone le ferite sociali ed economiche. Una missione che si fa promessa di futuro. E il primo passo verso questo atteso «domani» sarà l’evento TEDxBrescia, in calendario il 10 ottobre prossimo, al cinema Nuovo Eden (via Nino Bixio 9, in città; info e biglietti presto disponibili sul sito www.tedxbrescia.it).

Un’intera giornata durante la quale si alterneranno sul palco 10 speaker, pronti ad intervenire su un tema specifico quanto universale: «ReAct», ovvero la capacità di reagire, che il team organizzativo, rinnovato rispetto all’edizione 2017, presenta così: «Re-Agire non è ritornare identici a prima, ma agire creativamente, per crescere insieme, con responsabilità, interrogandosi su quali siano le consapevolezze e le aspettative verso il futuro di ognuno, per costruire una visione d’insieme».

Ed ecco i primi relatori annunciati, in attesa che venga svelato il programma completo: ci saranno il giornalista Paolo Fratter, conduttore e inviato di SkyTg24 (in questi giorni a Beirut, impegnato a raccontare gli esiti della terribile esplosione dei giorni scorsi) e Giuditta Celli, glaciologa che ha lavorato per il Cnr. Spazio rilevante anche agli speaker con radici bresciane, come Lorenzo Maternini cofounder e country manager Talent Garden; Michele Bologna, direttore comunicazione di Enel Green Power; Paolo Fossati, critico cinematografico, autore del blog «My Lovely SuperHero». Informazione, scienza, imprenditoria, energia e prodotti culturali: a giudicare dalle premesse si prefigura un simposio dinamico, come nella tradizione dell’acronimo TED, ovvero Technology Entertainment Design.

