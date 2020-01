«02-02-20: Me ghe sire»: col GdB la t-shirt della data palindroma

02/02/2020. Quella di domenica sarà una data davvero speciale. Già, perché in tutto il mondo, quale che sia la grafia adottata, la data sarà palindroma: vale a dire leggibile indifferentemente da destra come da sinistra. Non accadeva dall’11 novembre 1111 (alias 11/1111). Insomma…entreremo nella storia, per essere coloro che c’erano nella data palindroma del 2 febbraio 2020.

La data palindroma sta entrando in queste ore nel linguaggio corrente, anche grazie anche all’iniziativa del Giornale di Brescia che proprio domenica, per celebrare la data storica, distribuirà nelle edicole, la t-shirt con la scritta «02-02-20 - Me ghe sire»: io c’ero. Disponibile in varie taglie e in vendita al prezzo di 9 euro con il Giornale di Brescia, la t-shirt è in edizione limitata e il consiglio è di prenotarla al proprio edicolante.

«Domenica sarà data palindroma in tutto il mondo, anche nei paesi anglosassoni che segnano prima il mese del giorno - ha spiegato il prof. Alfredo Marzocchi, docente di Fisica Matematica all’Università Cattolica di Brescia, ai ragazzi di «Che classe», il gruppo di alternanza scuola-lavoro del GdB, che sull’argomento hanno realizzato una serie di servizi disponibili a breve sul nostro sito.

La prossima data palindroma sarà dunque per tutti il 12 dicembre 2121 (12/12/2121). Ai posteri poter dire «me ghe sire».

