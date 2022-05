È stato diagnosticato il primo caso di vaiolo delle scimmie a Brescia

È stato diagnosticato il primo caso di vaiolo delle scimmie in provincia di Brescia.

In totale sono 11 pazienti affetti in Lombardia, così suddivisi: cinque in Ats Milano, tre in Ats Brianza, uno in Ats Pavia, uno in Ats Valpadana e uno, appunto, in Ats Brescia. Dalla direzione Welfare della Regione fanno sapere che si tratta in tutti i casi di italiani, che si trovano in isolamento domiciliare, in buone condizioni. Per tutti il cluster è estero.

Cinque casi sono stati diagnosticati dai laboratori di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'ospedale Sacco, altri cinque casi dai laboratori Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia e un caso è stato diagnosticato dall’ospedale di Verona.

