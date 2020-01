È morto Lorenzo Magno, «padre» della Radioterapia

Il professor Lorenzo Magno è morto nelle prime ore del mattino di ieri nella Terapia intensiva dell’Unità coronarica dell’Ospedale Civile. Aveva 87 anni.

Al Civile ha trascorso buona parte della sua vita professionale. Storia e futuro, dunque. La storia è quella che lo ha spinto nel 1959, appena ventisettenne, a lasciare la sua Milano, dove si era laureato e specializzato in Radiologia alla Statale (la specializzazione in Oncologia a Pavia nel 1978), per iniziare quell’avventura scientifica ed umana che è stato l’Istituto del Radio «Olindo Alberti» per la radioterapia oncologica.

Ha iniziato a lavorare come assistente del professor Mauro Piemonte proprio nell’anno dell’autonomia completa del reparto, poi aiuto dal 1963 al 1979. Si legge, nei documenti del Civile: «La storia dell’Istituto si intreccia con la storia dell’ospedale e con la storia della città, con le vicende umane e professionali delle persone che con il loro impegno quotidiano hanno contribuito a rendere grande questa realtà. Emergono dai documenti importanti aspetti della personalità dei medici e del personale dell’Istituto: prima fra tutti, una grande abnegazione per l’ospedale e per i pazienti».

Il futuro, invece, è stato quello che lo ha spinto, fedele alla storia della realtà iniziata nel 1927 dal prof. Olindo Alberti, ad accogliere con curiosità operativa le novità della scienza e della tecnologia, supportato negli anni dall’Associazione Amici dell’Istituto del Radio. In una nota, l’azienda sociosanitaria Spedali Civili così lo ricorda, a poche ore dalla morte: «Il professor Magno è stato uno dei padri della Radioterapia italiana e Maestro di Oncologia Clinica». Dopo la specializzazione in Oncologia all'Università di Pavia mel 1978 ha ricoperto numerosi prestigiosi incarichi all’Università di Ferrara, all’Istituto di Medicina Nucleare dell’Università di Milano e all’Ospedale di Circolo di Varese (ove è stato direttore della Divisione di Radioterapia), sino a divenire professore associato di Radioterapia all’Università di Brescia.

Lorenzo Magno è rientrato nel 1985 all'Istituto del Radio degli Spedali Civili, con il ruolo di drettore, sostituendo il suo maestro, il prof. Mauro Piemonte, fino al pensionamento, nel 1999. Ancora il ricordo: «Il prof. Magno, anche in virtù del suo impegno accademico, ha contribuito allo sviluppo della disciplina e alla sua diffusione attraverso la didattica, l’assistenza e la ricerca.

Lascia le figlie Alessandra e Nicoletta. I funerali si svolgeranno domani, venerdì, alle 15.30 nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita.

