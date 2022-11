Un super giardino darà una boccata d’ossigeno al territorio di Pontoglio

Un vero e proprio polmone verde, finanziato da fondi regionali, per il territorio di Pontoglio. È in arrivo nei prossimi mesi un gigantesco parco-giardino nella periferia del paese, più precisamente in via Chiari (Sp61). Da questa zona rurale riparte il progetto di rendere sempre più respirabile l’aria del paese e, in generale, del circondario, stavolta grazie a Palazzo Lombardia, che ha deciso di destinare ben 209mila euro per questa iniziativa.

Tutto nasce diversi mesi fa, quando il Comune aveva chiesto alla cittadinanza se vi fosse qualche proprietario di terreni che intendesse rispondere a una manifestazione di interesse riguardante la cessione di un’area alla collettività da destinare a nuovo territorio alberato. All’avviso aveva risposto una persona, proprietaria dell’area di via Chiari su cui poi è stata fatta apposita domanda in Regione per ottenere i fondi dedicati proprio a questo capitolo di spesa.

Tutto pronto

In seguito alla redazione del progetto e alla risposta al bando, ecco che nei giorni scorsi è giunta la tanto attesa comunicazione da parte della Regione, che ha assegnato l’importo totale al Comune. Grazie a queste risorse l’ente locale acquisirà 17.500 metri quadrati di terreno che andranno così ad incrementare consistentemente il verde pubblico. La Regione ha autorizzato la piantumazione (interamente spesata da Milano) di 1.300 tra alberi e arbusti per ogni ettaro; si tratta quindi di 2.275 essenze arboree.

«Come Amministrazione siamo molto soddisfatti di questo risultato ottenuto da fondi regionali, tutto ciò dimostra ancora una volta, la nostra volontà di valorizzare e incrementare il verde laddove possibile - ha commentato il sindaco Alessandro Pozzi -. Con tale intervento, avremo una vera e propria “boccata d’ossigeno” grazie agli alberi che troveranno dimora in quest’area». La Regione si impegnerà anche a garantire la manutenzione dell’intera area per i prossimi tre anni. Le piantumazioni dovrebbero cominciare all’inizio dell’anno prossimo.

