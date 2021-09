Travagliato, Sofia nasce sull'ambulanza tra gli applausi

Aveva fretta di venire al mondo, non poteva aspettare un minuto in più. Una storia a lieto fine che ha commosso molti a Travagliato: una donna di 26 anni ha infatti partorito sull’ambulanza della Croce Azzurra: «Abbiamo ricevuto la chiamata dopo le 21 più o meno - racconta il presidente Giuseppe Bazzurini - i nostri ragazzi sono stati tempestivi a intervenire, ma a quanto pare la piccola voleva venire al mondo, non c’era tempo per trasportarla in ospedale e quindi si è deciso di farla nascere sul mezzo». La madre e il compagno stavano facendo una passeggiata serale in paese

