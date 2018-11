Sfuma l'assalto al bancomat, inseguimento lungo 40 km

Erano in tre i malviventi che nella notte hanno fatto saltare lo sportello bancomat della Banca Popolare di Cremona di Pralboino, in via Garibaldi, angolo via Veronica Gambara. Un colpo sfumato perché se i danni del botto non sono certo mancati, qualcosa è andato storto e la banda ha dovuto rinunciare al bottino.

Con un piede di porco i tre hanno anche forzato l'ingresso alla filiale, per arraffare comunque del denaro, salvo poi desistere. A rovinare loro i giochi, una pattuglia dei Carabinieri, che si trovava in zona e che quando l'allarme per il botto è scattato, si è messa sulle tracce dei malviventi.

Ne è nato un inseguimento nel cuore della notte, oltre 40 chilometri di caccia lungo le strade della Bassa: davanti l'Audi di colore scuro, dietro la gazzella dell'Arma che ha tallonato i banditi fino a Desenzano, dove questi sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Ancora una volta una batteria criminale che dà assalto ad uno sportello bancomat, a poche ore dall'arresto di due dei malviventi che nei mesi scorsi sono entrati in azione, oltre che in Veneto e in altre province lombarde anche nel Bresciano.

