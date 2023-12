Scoperti a rubare in un supermercato aggrediscono con un taglierino un addetto: arrestati

Una scena da film. Di quelli che fanno paura. Con un furto che si tramuta in rapina in pochi istanti, un ferito e tanto sangue. Teatro del drammatico episodio è stato il supermercato Aldi di via Lombardia a Bagnolo Mella, dove attorno alle 17.30 il colore dominante era il blu dei lampeggianti delle ambulanze e delle gazzelle dei carabinieri accorsi in gran numero.

Da una prima ricostruzione dei fatti, all’interno del supermercato due malviventi, sorpresi a rubare, hanno aggredito un addetto - a quanto pare un vigilante - ferendolo al collo con un taglierino. L’uomo avrebbe perso tanto sangue, ma non verserebbe in pericolo di vita, fortunatamente. Anzi, sarebbe stato proprio il vigilante aiutato dai dipendenti dell’Aldi a impedire la fuga dei due, poi presi in consegna dai militari della Compagnia Carabinieri di Verolanuova.

Il supermercato è stato subito chiuso al pubblico anche perché all’intero sono stati avviati i rilievi degli investigatori per congelare la scena della rapina. Impossibile non notare a terra le evidenti e abbondanti macchie di sangue, cifra inesorabile del brutale epilogo del blitz criminale.

