Più parcheggi «rosa» per le neo mamme

Nuovi parcheggi «rosa» a Chiari: in via Lupi di Toscana, a breve, lo spazio oggi dedicato alla sosta dei mezzi comunali sarà destinato alle donne in gravidanza e alle mamme con figli di massimo un anno. Cambia anche la modalità di fruizione di questi posti, dedicati alle donne residenti o domiciliate a Chiari: per sostare sarà necessario disporre di un contrassegno rilasciato dalla Polizia locale.

