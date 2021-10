Padernello, nasce il Borgo per insegnare l’artigianato ai giovani

Padernello diventa un borgo laboratorio. Nel senso di bottega artigianale dove si insegna e pratica un mestiere, nel senso che sarà un esempio da replicare altrove. Innanzitutto nei Comuni che aderiscono al progetto Terre Basse per un’economia sostenibile, legata al territorio. Già nei prossimi giorni cominceranno i lavori di restauro di una parte della cascina La Bassa dove troveranno posto la scuola bottega, le botteghe artigiane, spazi per la vendita dei prodotti locali, un’aula per l’alta formazione, la sede di Slow food. In primavera partiranno poi i corsi tenuti dai maestri artigiani. Il via con la pelletteria e la sartoria, poi norcineria, restauro, panificazione.

