Orzinuovi: sotto i portici, boutique aperte fino alle 23

Un’occasione ghiotta per accaparrarsi capi a prezzi irresistibili, a cui le fashion victim non potranno rinunciare: stasera boutique aperte fino alle 23 a Orzinuovi, con sconti fino al 50% sulle collezioni primavera-estate 2019.

Opportunità uniche con capi delle migliori marche di abbigliamento uomo, donna e bambino, calzature e pelletteria, intimo, oggettistica e profumeria a prezzi stracciati e irresistibili. Molte boutique esporranno i capi più convenienti anche sotto i portici o in mezzo alla piazza. La corsa per togliersi un po’ di sfizi si fa di solito molto competitiva in questo evento orceano, che ormai è diventato un appuntamento fisso organizzato dall’Associazione commercio e mestieri, con in testa il vicepresidente Michele Gardoni e il coordinamento di Andrea Vanoli, consigliere comunale con incarico al Commercio.

Molte boutique esporranno i capi più convenienti anche sotto i portici o in mezzo alla piazza. Anche quest’anno come nelle precedenti edizioni, si prevede l’arrivo di migliaia di visitatori.

