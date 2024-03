Mario Lampugnani entra nel Guinness rompendo 52 uova in un minuto con i gomiti

Un bresciano è da pochissimo entrato nel Guinness world record: Mario Lampugnani, 30 anni, è il più veloce al mondo a rompere le uova... con i gomiti.

Domenica scorsa, nella trasmissione «Lo show dei record» condotta da Gerry Scotti, è andata in onda la sua performance che lo ha portato nel libro che viene pubblicato ogni anno dal 1955: ha rotto ben 52 uova in un minuto. Ma non crediate che sia facile perché l’uovo non va schiacciato dall’alto al basso, il movimento previsto per partecipare a questa gara in pochi riescono a farlo: i gomiti, infatti, si devono toccare e le mani non vanno tenute in alto, ma in basso e i dorsi devono essere attaccati al busto. Provate e capirete!

La folgorazione arriva nel 2011 quando un giovanissimo Mario vede il precedente detentore del Guinness all’opera: «Mi sono accorto che anche io sarei riuscito a farlo e così ho cominciato ad allenarmi».

C’è da dire che la materia prima per esercitarsi, in casa Lampugnani, non manca dato che la famiglia è proprietaria della Ovochef di Gottolengo dove ci sono ben 40mila galline ovaiole. E così Mario, aiutato dagli amici, ha costruito un set per gli allenamenti durante i quali usa solo uova di scarto. La prima prova nel 2019 a «Italia’s got talent». «Una bella esperienza – racconta –, ma io volevo andare al Guinness».

Il primato

Ecco che gli autori della trasmissione Mediaset si sono ricordati di lui e, a distanza di qualche anno, quando «Lo show dei record» è tornato in palinsesto, l’hanno chiamato.

«Abbiamo registrato la sfida il 5 febbraio – racconta il 30enne –: mi hanno fatto arrivare a Milano quattro giorni prima per le prove e per registrare una clip di presentazione». Un modo anche per abituarsi a una situazione tutta nuova prima di un momento che crea forti emozioni: «Sono riuscito a stare tranquillo grazie alla mia altra passione – racconta Mario –, la slackline, una disciplina che richiede concentrazione per creare evoluzioni tenendosi in equilibrio sopra la fettuccia tentando di non cadere. E così sono riuscito a restare nel presente e a portare a termine la gara vincendo».

Il precedente detentore del record aveva rotto 42 uova in un minuto. Mario, come dicevamo, ne ha rotte 10 in più nello stesso tempo. La performance è avvenuta, come sanno bene coloro che guardano la trasmissione, davanti a un pubblico nel quale erano seduti la madre, gli amici e la fidanzata Marzia che poche prima aveva sostenuto l’ultimo esame di medicina. «Erano 13 anni che aspettavo questo momento – dice il giovane di Gottolengo –, è un sogno che si è realizzato». E su Gerry Scotti dice: «È come lo si vede in tv – dice –, ti supporta, ti mette a tuo agio. Con lui mi sono sentito tranquillo. Un’esperienza straordinaria entrare negli studi tv di Mediaset».

Ora Mario, che lavora attivamente nella ditta di famiglia creata dal nonno, di cui porta il nome, nel 1962, ha come obiettivo creare uno spettacolo di slackline.