Manerbio, caccia agli oggetti pronti per il riuso

Hai un oggetto, un attrezzo, un mobile che non usi più? Non buttarlo, portalo all’isola del riuso.

A Manerbio è partita l’iniziativa volta a valorizzare i beni scartati ancora in buono stato per trasformarli in lavoro, solidarietà e valore per il territorio, realizzata grazie a Regione Lombardia, a cura della Cooperativa Sociale Cauto in collaborazione con Garda Uno e la Cooperativa sociale Solidarietà Manerbiese.

Ciò che non si usa più, può essere portato al Centro di Raccolta del Comune in via per Cadignano, dove vengono conservati in appositi conteiner per poi essere rivalutati.

I beni donati per il riuso saranno poi redistribuiti a chi ne farà richiesta. In funzione del quantitativo di beni raccolti Cauto rilascerà dei buoni ai servizi sociali del comune.

