La strada è a senso unico, la imbocca contromano e si schianta

Ha imboccato la strada contromano, cercando poi di svoltare a destra in una via laterale. Sul suo tragitto ha trovato però un’altra vettura che procedeva in senso opposto, finendoci contro.

Questa la dinamica dell’incidente avvenuto ieri mattina in via Vittorio Veneto, a Orzinuovi, quando un ottantenne di Pompiano alla guida di una Polo si è schiantato contro una Mercedes guidata da un venticinquenne di Soncino.

Forse per distrazione, l’anziano ha ignorato fatto che la viabilità della strada fosse stata modificata a causa di un cantiere. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale a Manerbio in codice giallo per accertamenti, mentre per l'altro automobilista le conseguenze sono state lievi.

