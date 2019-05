La Protezione civile dell’Anc cerca nuovi volontari

Cesare Mauro Bombelli è il nuovo presidente della sezione Protezione civile dell’Anc di Verolanuova. Al suo fianco ci sono Pierangelo Penocchio come vicepresidente, Ferruccio Delbarbi segretario, Marina Favazza tesoriere e Vincenzo Pini consigliere. Il sodalizio è nato nel 1995 per volontà di Anc e Protezione civile. Inizialmente era noto con il nome di Vvmaee (Volontari vigilanza musei archeologia ecologia emergenza) poi, nel 1999, si è diviso in due realtà sempre in rapporto costante: una di queste, la Protezione civile Verolanuova onlus, ha preso nel tempo il nome di Anc 162° nucleo di Protezione civile Verolanuova.

Attualmente è il secondo gruppo della Bassa Bresciana dopo quello di Bagnolo Mella e, in 24 anni, i volontari hanno svolto interventi a livello locale e nazionale per terremoti e alluvioni: a Salò nel 2004, in Abruzzo nel 2009, in Liguria nel 2011 (alluvione), a Mantova nel 2012 e ad Amatrice nel 2016. Oltre alle situazioni di emergenza, la onlus, dotata di tre mezzi, presenzia a eventi sportivi e di valenza sociale-pubblica e si occupa anche della consegna dei pasti a domicilio per gli anziani durante il fine settimana e nelle feste infrasettimanali, come integrazione del servizio già attivato da tempo dall’Amministrazione comunale. I soci attuali sono 27, uomini e donne, e l’80% di loro sono attivi e pronti ad intervenire.

L’intento del gruppo, visti i progetti futuri relativi all’ampliamento delle attività e dei servizi, è quello di trovare nuove persone pronte a mettersi in gioco per aiutare il prossimo in condizioni di precarietà. Chi fosse interessato a diventare nuovo volontario dell’Anc 162° nucleo di Protezione Civile Verolanuova può trovare i volontari ogni domenica mattina dalle 9.30 alle 11 nella sede dislocata nella stazione ferroviaria di Verolanuova o contattando il 333.5387393 (presidente Bombelli) o il 339.2487663 (vicepresidente Penocchio) o scrivendo a nucleovpc.ancverolanuova@gmail.com.

