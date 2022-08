La nuova stagione di In piazza con noi riparte da Orzinuovi

Nove anni di In piazza con noi, la trasmissione di Teletutto che ogni domenica esplora e racconta in diretta le meraviglie dei paesi del territorio bresciano. Questa domenica, dalle 11 (potete seguirla scorrendo in basso in questo articolo o anche su www.teletutto.it), Clara Camplani e Marco Recalcati insieme a Tonino Zana daranno il via alla nuova stagione che, come ormai tradizione, parte da Orzinuovi.

Per la prima volta, In piazza con noi esce dai confini provinciali, per diffondere la cultura e la storia di Brescia in tutta la Lombardia: da qualche mese, infatti, Teletutto è visibile nell'intera regione e in Piemonte orientale, al canale 16 del digitale terrestre.

Orzinuovi accoglie la prima puntata nel sentimento festoso della sua celebre fiera, tra le più storiche della brescianità, rimasta ferma a causa del Covid e quest’anno rilanciata, come assaggio, a mezzo tra tradizione e futuro. Atteso il mondo del volontariato, dello sport, dell’istruzione e della cultura.

