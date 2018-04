Francesca: «Sono autistica, l’arte mi lega al mondo»

La sedicenne Francesca abita a Ghedi e disegna sempre: a casa e in classe, mentre l’insegnante spiega. La giovane, affetta dalla sindrome di Asperger (un disturbo dello spettro autistico), utilizza le matite colorate «per trasmettere emozioni e per descrivere le persone».

Un'opera di Francesca

Francesca, che frequenta con buoni risultati il liceo artistico di Guidizzolo (Mn), riproduce fumetti manga e crea opere d’arte con una tecnica tutta sua. Alcuni suoi lavori sono in esposizione fino al 3 giugno alle Gallerie d’Italia di Milano, piazza Scala, nell’ambito della mostra itinerante delle opere di persone affette da autismo.

Un'opera di Francesca

«L’arte - osserva lei stessa - mi fa sentire parte del mondo: mi aiuta a parlare con la gente utilizzando uno strumento diverso dalle parole e dalla scrittura».

