D’Annunzio, in funzione il mini-terminal passeggeri

L’ultimo volo Ryanair, destinazione Londra, risale al 29 novembre 2010. Poi i collegamenti di linea sono di fatto spariti da Montichiari. Qualche collegamento Volotea estivo per la Sardegna. Il «volo delle badanti» verso l’Ucraina della Windrose, durato qualche mese. Poi più nulla. La vocazione del D’Annunzio si è sempre più spostata sul cargo. E così la Catullo (la società veronese che gestisce il D’Annunzio) ha deciso di trasformare gran parte del terminal passeggeri (deserto) in magazzino per le merci. E di ridurre lo spazio per partenze e arrivi a poco più di 1.200 metri quadrati, un quarto dello spazio originario.

