Addio a suor Silvana, maestra gioiosa di centinaia di bambini

Era sempre di buon umore, sorridente, simpatica, con tanta voglia di scherzare e giocare, ma anche severa quando si trattava di educazione, grammatica o di numeri. Era così suor Silvana Caprini, («Sossi» per gli alunni ) maestra e religiosa salesiana morta ieri mattina nel Piacentino.

Era nata a Manerbio il 21 gennaio del 1952 ed è cresciuta lì, tra le vie del centro, la parrocchiale di San Lorenzo, la scuola e l’oratorio don Bosco. Negli anni Settanta ha «sentito la chiamata», come spiegava lei ai suoi alunni, e ha preso i voti senza però abbandonare la prima missione, quella di educare i bambini. Ha insegnato a tante generazioni a leggere, a scrivere e a far di conto a Lugo di Romagna e quindi all’Istituto Maria Ausiliatrice di via Lombardia in città, poi ancora in Emilia Romagna, a Bologna e a Parma. Gli ultimi anni era stata trasferita in Liguria.

È stata per diversi anni «maestra unica», era in classe ogni ora per cinque giorni alla settimana gestendo da sola tutte le materie. E poi d’estate partecipava ai grest e ai turni in colonia, a Irma prima, in quello che ora è il Municipio che per la bella stagione ospitava letti e centinaia di bambine che erano lontane da casa per la prima volta, e a Berceto poi. Vacanze segnate dall’allegria, dai giochi da tavolo e da camminate infinite. Negli ultimi Suor Silvana ha combattuto la malattia che alla fine l’ha vinta.

È morta ieri mattina a Lugagnano Val di Arda. I funerali verranno celebrati lì lunedì mattina, poi il feretro tornerà nella sua amata Manerbio dove alle 15,30 verrà celebrata la cerimonia funebre; verrà sepolta poi là dove ci sono i genitori.

