A Berlingo parco e dintorni quasi al buio dopo il raid dei vandali

Vandali in azione a Berlingo contro il parco Artemide, nel centro del paese. L’area verde situata subito a ponente dell’oratorio e del Municipio ha subito un raid che ha messo nel mirino in particolare l’illuminazione pubblica, finita in buona parte ko. A fare le spese della stupidità di pochi sono stati i punti luce, che garantiscono l’utilizzo del parco stesso, dell’area sgambamento cani e dei giochi per bambini anche in orario serale.

Spiega il sindaco di Berlingo, Fausto Conforti: «Abbiamo trovato almeno la metà dei pali in vetroresina dell’illuminazione pubblica divelti o comunque pesantemente danneggiati. Durante la notte qualcuno - un vero... fenomeno - aveva fatto un bel danno, anche perché di conseguenza il parco era rimasto parzialmente senza illuminazione». Stesso discorso per l’attiguo camminamento, che collega la centrale via Roma al quartiere residenziale di via Falcone e - poco oltre - alle scuole primarie, secondarie e al centro sportivo comunale.

L’intervento

Nel giro di pochissimo tempo, però, è scattata la sostituzione: «Abbiamo avviato immediatamente - aggiunge il primo cittadino - i lavori per la messa in sicurezza dei punti luce e la sostituzione anche degli esistenti con dei pali più robusti, in acciaio zincato». Un intervento celere, dunque, anche se resta l’amarezza per il gesto insensato, per la spesa (circa seimila euro) oltre che «il lavoro aggiuntivo - aggiunge il sindaco - per gli uffici comunali: avviare un bell’impegno di squadra, specie in tempi così ristretti». In totale, una quindicina i pali già sostituiti e installati. All’appello manca ora l’illuminazione a led, attesa a breve, anche se «da tempo - chiosa Conforti - bisogna lottare per avere i necessari ricambi, tra scarsità di materiali e i forti rincari».

Nel frattempo, a pochi passi dal parco Artemide sono partiti i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo tutto l’asse di via Marconi e via Dante. Spesa complessiva: 40mila euro. Altri 55mila euro arriveranno, a breve, da Regione Lombardia, per completare gli interventi viabilistici sugli altri accessi al paese e alla frazione di Berlinghetto, come viale Caduti del lavoro e via Maclodio.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it