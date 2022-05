È morto Franco Ferrari, ex presidente Coldiretti

Si è spento questa mattina, a 76 anni, Francesco Franco Ferrari, nella sua casa-cascina di Mairano, il paese natale, accanto la moglie Giusi, i figli Filippo, Silvestro e Francesca.

Ha combattuto con la malattia fino all'ultimo, sempre vicino i suoi cari, gli amici, il mondo dell'agricoltura per cui ha testimoniato con passione e competenza in ogni sede, civile, sindacale e politica, come consigliere regionale in Lombardia, da parlamentare italiano e infine da parlamentare europeo. Indimenticabile la sua leadership nella Coldiretti.

Nelle prossime ore verranno comunicati il giorno e l'ora delle esequie.

