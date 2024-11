Un cartone animato che spiega ai ragazzi la raccolta differenziata

Sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della raccolta differenziata e del compostaggio. È questo l’obiettivo di «Compostart – Io sto compost, e tu?», il nuovo progetto educativo lanciato dal Cbbo (Consorzio Bassa Bresciana Orientale), con il Giornale di Brescia in qualità di media partner, che vuole promuovere la gestione consapevole dei rifiuti organici e degli scarti in bioplastica compostabile.

Inserito nella più ampia campagna regionale «Questo non è un sacchetto di plastica», il progetto coinvolgerà oltre 130 classi e circa 2700 studenti del territorio. Nel corso degli incontri formativi saranno approfonditi temi come il compostaggio domestico, industriale e il riciclo degli imballaggi in bioplastica.

Il cartone animato

Il cartone animato «Luca e il Maestro Verde» spiega la raccolta differenziata

Per rendere i temi complessi della sostenibilità accessibili anche ai più piccoli, il consorzio ha realizzato un cartone animato educativo, «Luca e il Maestro Verde» (lo potete vedere in cover a questo articolo), creato dal regista Andrea Fanelli, con illustrazioni di Miriana Ricciardi e musiche di Luca Manzella.

«Il video in formato cartone animato è pensato per avvicinare anche i più giovani a tematiche che altrimenti potrebbero sembrare lontane e difficili. Vogliamo che il messaggio raggiunga tutti, in modo informale e diretto, coinvolgendo diverse fasce d’età», ha commentato Chiara Pavesi, presidente di Cbbo. «Sappiamo quanto sia fondamentale che anche i bambini sviluppino una sensibilità ecologica fin da piccoli. Questo strumento visivo è stato pensato per stimolare la loro curiosità e responsabilità verso il tema della gestione dei rifiuti, affinché diventino i cittadini consapevoli di domani».

Il contest creativo

Al termine del percorso, gli studenti saranno invitati a partecipare a un contest creativo che metterà alla prova le conoscenze acquisite, chiedendo loro di realizzare opere artistiche con materiali riciclabili per rappresentare il ciclo naturale dei rifiuti. Le opere verranno valutate e premiate in un evento dedicato presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari.