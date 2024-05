Messner: «Serve l’impegno di tutti per salvare le nostre montagne»

Francesca Roman

Il messaggio del celebre alpinista agli equipaggi della Coppa delle Alpi in transito da Brunico

2 ' di lettura

Coppa delle Alpi, l'intervista a Messner

Nell’immaginario collettivo Reinhold Messner è la montagna. Per parlare delle sue cime, il celebre alpinistra altoatesino, ieri ha prestato il volto e la voce alla Coppa delle Alpi, accogliendo gli equipaggi in gara dentro le mura del castello di Ripa, a Brunico, dove ha sede il suo museo dedicato ai popoli della montagna, penultimo di sei uniti nel circuito che lo stesso esploratore ha fondato. Messner è il più illustre degli esperti di best practice che Mille Miglia ha arruolato per il suo «Gr