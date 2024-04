La Lombardia chiama in rete le Università, Maione: «Il Piano Aria lo scriveremo insieme»

Il Comitato scientifico operativo da inizio maggio. L’assessore regionale: «Dossier entro dicembre»

3 ' di lettura

Brescia è tra le province con il più alto inquinamento atmosferico © www.giornaledibrescia.it

È vero: il 2023 è andato meglio (o meno peggio) del solito. Ma che a Brescia, e in generale in Lombardia, continui a tirare una «brutta aria» è altrettanto un dato di fatto attestato da valori di Pm10 e Pm2,5 sì meno eclatanti rispetto a vent’anni fa, ma comunque (in molti casi ampiamente) fuori limite. Proprio per invertire la rotta nel modo più efficace possibile, l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione ha deciso di istituire una task force dedicata al dossier inquinamento atmosferic