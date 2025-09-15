Giornale di Brescia
Abbonati
Ambiente

Termoutilizzatore, «a Brescia era previsto lo studio epidemiologico»

Nuri Fatolahzadeh
Panizza di Medici per l’ambiente: «Serve la graduale chiusura degli impianti sovrabbondanti rispetto alle esigenze del territorio»
Il termoutilizzatore visto dalla Bassa
Il termoutilizzatore visto dalla Bassa

Celestino Panizza dell’associazione Medici per l’ambiente, lo ripete: «Serve la graduale chiusura degli impianti sovrabbondanti rispetto alle esigenze del territorio, che vanno rimpiazzati con trattamento a freddo e recupero di materia». Perché – insiste – «a lungo termine la salute risente degli effetti di questi inceneritori che bruciano, va ricordato, anche rifiuti industriali». La tecnologia non ha reso gli impianti meno inquinanti? «È vero che le nuove tecnologie abbattono le emissioni, ma

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario